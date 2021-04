Изложбата „200 години от рождението на Георги Стойков Раковски“ проследява разностранните изяви на големия революционер, публицист, поет, учен, един от основоположниците на модерната българска политическа мисъл, наречен още "Дипломат на Балканите" чрез книги и периодични издания, които се съхраняват в богатите фондове на библиотеката. Използвани са старопечатни издания от Възрожденската сбирка (оригинални първи издания на авторски книги на Раковски), книги от личните библиотеки на Феликс Каниц (с автограф от самия Раковски), Никола Начов и други.

Виртуален разказ за изложбата, създаден от екипа на ДКИ:

На 19 април в експозиционното пространство в Министерството на външните работи със съдействието на Държавния културен институт е открита документалната изложба „150 години Българска екзархия“.





Изложбата е подготвена от Института за исторически изследвания при Българска академия на науките по повод отбелязване на значимата за българската история годишнина.

Паната проследяват исторически процеси и свързани с тях събития от църковно-просветното движение. Те очертават значението на Екзархията за формирането и поддържането на българското национално съзнание, като обединяваща сила, която е съхранявала българската вяра, култура и език, играла ролята на първата дипломатическа служба още преди създаването на българската държава. Планира се експозицията, създадена от проф. Александър Гребенаров и доц. Буряна Бужашка, както и специалният двуезичен каталог към нея, да бъдат представени и в българските мисии по света.

#ДАНАДНИКНЕМВМИСИИТЕ е онлайн рубрика на Държавният културен институт разработи нова онлайн инициатива целяща да представи пред широката публика архитектурни забележителности и художествени произведения, които се намират в българските мисии по света и са част от богатия Художествен фонд на МвнР.

През месец април 2021 г. по повод португалското председателство на Съвета на ЕС, което е до 30 юни 2021 г., в инициативата е представена сградата и шедьоврите на посолството на България в Лисабон.





Посолство на Лисабон

Сградата на посолството на Република България в Лисабон се намира на една от най-старите, живописни и красиви улици на португалската столица - Rua do Sacramento à Lapa в община Ещрела. Известно е, че до 1755 г. улицата е съществувала като Rua do Sacramento в тогавашната община Сантош. Името идва от Convento do Sacramento („Манастирът на Светото тайнство“), който е издигнат от графовете от Вимиозо в същата община в началото на ХVІІ в. Кварталът е известен като аристократичен и дипломатически район, поради голямата концентрация на посолства и резиденции на посланици, както и на имоти, които са били собственост на графове и маркизи.

В двора на посолския комплекс на Р България в Лисабон се намира параклисът „Св. Йоан Рилски“. Той е принадлежал на царското семейство, което е живяло в изгнание в Ещорил, Португалия, от 1963 г. На 26 февруари 2000 г. храмът е дарен на посолството, за да служи на българската общност в Португалия.

Греди Асса „Без заглавие“ 1997

Сред колекцията от произведения на изкуството на посолството са картини на Енчо Пиронков, Греди Асса, Васил Стоев, Павлин Коцев, Георги Лечев, както и скулптори на Ставри Калинов.

Bulgaria em Marfa

Уникално издание проследява свидетелствата за България в историческите документи на библиотеката на Националния дворец „Марфа“

Описания, текстове и карти, свързани с историята на страната ни в едно от най-старите и значими европейски книжни хранилища - дворецът „Марфа“ в португалската столица са събрани в едно респектиращо издание. То е подготвено по инициатива на посолството ни в Лисабон и с дългогодишните усилия на посланик Василий Такев. Посветено е на 140 години от създаването на българската дипломатическа служба и Португалското председателство на Съвета на ЕС през настоящата година.

Каталогът проследява наличните описания на българските земи сред книгите и картите, енциклопедиите, събирани в кралската библиотека между ХV и XIX век. Те носят духа на откривателската страст на португалските пътешественици и изследователи и говорят за цивилизационната роля на две отдалечени тогава култури, които сега се събират отново в рамките на Европейския съюз.

