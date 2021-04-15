Начало / ЗНАНИЕ

Морско училище обра медалите на Държавното военно първенство по плуване

Морско училище обра медалите на Държавното военно първенство по плуване

Пълен триумф отбеляза ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ на Държавното военно лично-отборно първенство по плуване, което се проведе във Варна. Плувците на Морско училище завоюваха 30 златни медала, 8 сребърни и 4 бронзови. Отборът на ВВМУ зае първото място в крайното комплексно класиране, както и двете купи в отборните класирания при мъжете и жените.

Отборът на Морско училище в състав – Филотея Димитрова, Петър Флоров, Мария Ангелова, Георги Георгиев, Габриела Аврамова, Вероника Василева, Виктор Тодоров, Рафаел Кънев, и треньори – Динко Тенев и Аделина Петрова, се съревноваваха с други 9 клуба от военни училища и формирования. Момчетата и момичетата мериха сили в 8 дисциплини и 3 щафети (мъже, жени и микс).

Плувците на Морско училище завоюваха челни места в свободния стил, бруст, гръб и щафети за мъже, жени.

 

В първенството участваха отборите на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, и факултетът в Шумен, Военна полиция, военно формирование „Атия“, Военноморски спортен клуб – Варна, „Хелиспорт“, „Транслогистик“, „Феникс“ и „Алпинист“.

 

ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“

Видео на деня

15 април 2021

Времето за 16 април 2021

Пловдив

/ 16° C
събота / 13° C
неделя / 14° C

София

/ 13° C
събота / 11° C
неделя / 12° C

Варна

/ 14° C
събота / 13° C
неделя / 11° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6339
CHF CHF 1.7706