Морско училище обра медалите на Държавното военно първенство по плуване

Пълен триумф отбеляза ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ на Държавното военно лично-отборно първенство по плуване, което се проведе във Варна. Плувците на Морско училище завоюваха 30 златни медала, 8 сребърни и 4 бронзови. Отборът на ВВМУ зае първото място в крайното комплексно класиране, както и двете купи в отборните класирания при мъжете и жените.

Отборът на Морско училище в състав – Филотея Димитрова, Петър Флоров, Мария Ангелова, Георги Георгиев, Габриела Аврамова, Вероника Василева, Виктор Тодоров, Рафаел Кънев, и треньори – Динко Тенев и Аделина Петрова, се съревноваваха с други 9 клуба от военни училища и формирования. Момчетата и момичетата мериха сили в 8 дисциплини и 3 щафети (мъже, жени и микс).

Плувците на Морско училище завоюваха челни места в свободния стил, бруст, гръб и щафети за мъже, жени.

В първенството участваха отборите на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, и факултетът в Шумен, Военна полиция, военно формирование „Атия“, Военноморски спортен клуб – Варна, „Хелиспорт“, „Транслогистик“, „Феникс“ и „Алпинист“.

ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“