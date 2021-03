УниБИТ засади мемориално дърво в памет на най-изтъкнатия български библиотечен деец през последните 30 години

В чест на дългогодишния председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и библиотечен деец Снежана Янева, в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) беше засаден сребрист смърч.

Възпоменателната церемония се проведе с участието на ректора на УниБИТ проф. дн Ирена Петева, председателя на общото събрание проф. д. ик. н. Стоян Денчев, представители на академичната и студентската общност. Засаждането на дръвчето, което се проведе на рождената дата на г-жа Янева (8 март), се превърна в повод за споделяне на библиотечния ѝ опит с младите поколения. На специалната церемония присъства сестрата на видния български библиотечен деец – проф. Емилия Янева, преподавател в университета в Бъркли, САЩ.

Снежана Янева ръководи ББИА с неизчерпаема енергия от 2012 до 2019 г. Но нейните усилия за издигането на социалната роля на българските библиотеки, заради присъщата ѝ скромност, се крият назад в последните три десетилетия. Под нейно ръководство бе осъществено създаването на мрежа от Американски центрове в обществени библиотеки в България. Неин принос е реализирането на множество проекти, сред които Sister Libraries, ABLE, Национална библиотечна седмица – 2006. Благодарение на нейните усилия цяло поколение български библиотекари се запозна с чуждестранния библиотечен опит. Г-жа Янева осъществява контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и спомага за изпълнението на проекта „Глобални библиотеки – България“. Чрез тази най-мащабна инициатива през последните 30 години нашите обществени библиотеки промениха съществено своя облик и се превърнаха в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани. Снежана Янева участва в органите на управление на Фондация „Глобални библиотеки – България“, създадена през 2013 г. Тя подпомогна през 2017 г. и първото участие на представител на българската академична общност в управителния съвет на престижната европейска библиотечна организация – European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA). Нека българските библиотечно-информационни специалисти следват светлия ѝ пример.

Поклон пред вас г-жо Янева!

УниБИТ