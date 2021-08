Индия одобри за спешна употреба ваксината на "Джонсън енд Джонсън" срещу Ковид-19 7 август 2021 / 12:10 Tweet

Индия - ваксина - "Джонсън енд Джонсън"



Индия одобри за спешна употреба

ваксината на "Джонсън енд Джонсън" срещу Ковид-19





Делхи, 7 август /БТА/

Индия одобри днес за спешно използване ваксината на "Джонсън енд Джонсън" срещу Ковид-19, съобщи в туит здравният министър Мансух Мандавия, цитиран от Ройтерс.

Фармацевтичният гигант съобщи вчера, че е кандидатствал за разрешително за спешна употреба на еднодозовия си препарат срещу коронавируса.

Ваксините ще бъдат осигурени за Индия чрез споразумение с местния производител на ваксини "Байолоджикъл И", посочи "Джонсън енд Джонсън".

Досега индийските здравни власти са одобрили за използване препаратите на "АстраЗенека", на индийската "Бхарат Байотек", на руския институт "Гамалея" и на "Модерна".

Индия от юли регистрира между 30 000 и 40 000 нови случая на коронавирус всеки ден. Федералното правителство предупреди, че макар заболяваемостта да е спаднала спрямо пика от 400 000 случая дневно, опасността все още не е преодоляна.











