Ситуацията с КОВИД-19 на Балканите 9 април 2021 / 11:19 Tweet

Балкани - коронавирус



Ситуацията

с КОВИД-19

на Балканите





София, 9 април /БТА/

Пандемията от КОВИД-19 продължава с пълна сила на Балканите. През изминалата седмица бяха регистрирани черни рекорди на брой на смъртните случаи в Турция. На Западните Балкани най-много смъртни случаи, свързани с КОВИД-19, на 100 хиляди от населението са регистрирани в Черна гора, на второ място е Босна и Херцеговина, а на трето - Словения. Основна причина за рязкото увеличение на случаите е разпространението на британския щам на КОВИД-19.

Следват най-важните новини от седмицата за пандемията и мерките за борба с нея в страните на Балканите:



Всички обекти в сферата на услугите, сред които барове, ресторанти, кафенета в хотели и хостели в РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ са затворени до 20 април в съответствие с правителственото решение в опит да се спре разпространяването на КОВИД-19 и да се защити здравето на хората. Ще могат да работят само кафенетата на летищата в Скопие и Охрид. Фитнесцентровете и пунктовете за залагания също са затворени. Ресторантите могат да изпълняват поръчки за доставка на храна. Забранено е организирането на конференции, семинари, обучения. В сила до 20 април е и полицейски час от 20 часа до 5 сутринта.

Президентът Стево Пендаровски се е регистрирал на сайта за ваксинация срещу коронавирус. Той заяви, че ще се имунизира с която и да е ваксина, която е достъпна в момента. Здравният министър Венко Филипче съобщи, че ваксината на АстраЗенека няма да се прилага на хора под 60 години. Решението е било взето с оглед на риска от странични явления, които се проявяват главно при млади хора.

Няма ограничителни мерки при влизане в страната спрямо български граждани.



През изминалата седмица в ТУРЦИЯ започна прилагане на ваксината срещу КОВИД-19 на Пфайзер/Бионтех. Досега в рамките на ваксинационната кампания, започнала на 14 януари, в страната се прилагаше единствено ваксината КоронаВак на китайската компания Синовак. В Турция досега са приложени 16,5 милиона дози от ваксината КоронаВак, като над 7 милиона души са получили вече две дози от нея.

Турската дирекция по религиозните въпроси (Диянет) отмени общата молитва (tarawih) в джамиите по време на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Броят на новозаразените с КОВИД-19 в Турция през последния месец постоянно се увеличава заради разпространението на британския щам.

Всички пътуващи за Турция трябва да представят отрицателен PCR тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването.



Кризисният щаб в СЪРБИЯ реши от понеделник, 12 април, да бъдат отворени търговските центрове, които ще работят до 22 часа. Заведенията за хранене в търговските обекти остават затворени.

Ваксинацията на медицинските работници в Сърбия да стане задължителна предлагат директорите на ковид болниците и отделни представители на Кризисния щаб в Белград. Въпросът се наложи, след като първоначалният голям интерес на гражданите да се ваксинират започна да спада и се появи опасението, че Сърбия няма да успее да постигне колективен имунитет чрез масова ваксинация.

Тази седмица Сърбия получи нова партида от половин милион дози от китайската ваксина срещу коронавирус Синофарм, с което броят на китайските ваксини, доставени на Сърбия, достигна 2,5 милиона. Сърбия има и малко под милион дози други ваксини /Пфайзер/Бионтех, АстраЗенека и Спутник V/ и с най-новата доставка на 106 420 дози ваксина на Пфайзер/Бионтех те ще станат общо 3,5 милиона дози. 26 процента от пълнолетните граждани на страната са ваксинирани поне с една доза, а 20 процента - с две дози, съобщи премиерът Ана Бърнабич и добави, че във възрастовата категория от 65 до 74 години вече са имунизирани 51 процента, а над 75 години - 42 процента.

Няма изискване българските граждани да представят отрицателен PCR тест на влизане в страната.



От 1 до 15 април 2021 г. българските граждани могат да влизат в ХЪРВАТИЯ, ако представят един от следните документи - отрицателен резултат от PCR или бърз антигенен тест за коронавирус, сертификат за ваксинация или медицински сертификат за преболедуван COVID-19. Тестовете срещу коронавирус трябва да бъдат направени в рамките на 48 часа преди пристигане на граничния пункт.

Транзитното преминаване през страната без представяне на изброените документи е разрешено в рамките на 12 часа без пренощуване.

Предвид увеличаването на броя на новозаразените, в редица административни области в Хърватия като Дубровник, Сплит и др., са въведени допълнителни ограничения - задължително носене на маски на открито. Ресторантите и кафенетата работят само с доставки.



От понеделник учениците в СЛОВЕНИЯ се връщат в училище, а малките деца в детските градини след 11-дневен локдаун в страната. Учениците от основните училища ще учат всички в класните стаи, а от средните - половината ще учат в клас, а другата половина дистанционно и всяка седмица ще се разменят.

Словения засега няма да променя стратегията си на ваксинация и ще продължи да използва препарата на АстраЗенека за хората на възраст от 60 до 65 години. Според представители на здравните власти досега в Словения не е регистриран нито един случай на тромбоза, предизвикан от АстраЗенека.

През изминаващата седмица в Словения започна ваксинацията на хората над 60-годишна възраст. Вече мина редът на онези над 64 години и на уязвимите групи. 13,4 процента от населението на Словения са получили първа доза ваксина, а 6,5 на сто - и втората необходима доза.

За влизане на български граждани в Словения е необходимо да представят негативен PCR тест, не по-стар от 48 часа, доказателство, че са ваксинирани с две дози или са преболедували КОВИД-19 преди не повече от шест месеца.



Властите в ГЪРЦИЯ позволиха на малките магазини за нехранителни стоки да отворят отново в понеделник по системите click away и click inside (с предаване на стоките извън магазина или вътре, но с предварителна уговорка). Затворени остават обаче търговските обекти в Солун, Ахая и Козани. Гимназиите ще бъдат отворени на 12 април, а за останалите класове от средното училище решенията ще бъдат взети след Великден.

От аптеките в Атина и Солун в четвъртък започна безплатното разпространение на комплекти за самостоятелно тестване за коронавирус, което беше обявено от правителството в края на миналия месец.

Гърция премина в четвъртък прага от два милиона поставени ваксини срещу коронавирус, от които малко над 700 хиляди са втора доза.

Българските граждани, които искат да влязат в Гърция, трябва да представят негативен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа от влизането. Всички пристигащи в Гърция подлежат на задължителна седемдневна карантина.



Правителството на РУМЪНИЯ удължи състоянието на тревога в страната във връзка с пандемията с още 30 дни, считано от 13 април.

Освен това Румъния преструктурира учебната година и удължи пролетната ваканция, която ще трае цял месец за мнозинството от учениците - от 2 април до 4 май. Изключение са завършващите класове (8-и и 12-и), които ще имат часове онлайн в периода 12 април - 29 април.

В страната остава в сила обща забрана за излизане без основателна причина от 22.00 до 05.00 ч. В окръзите със заболеваемост над 4 на 1000 жители движението през нощта е забранено в интервала от 20.00 до 5.00 часа в петък, събота и неделя, а в тези със заболеваемост над 7,5 на 1000 жители това важи за цялата седмица. Работата на магазините в тези зони е ограничена до 18.00 часа.

Броят на новите случаи на коронавирусна инфекция отчете лек спад през последните дни до малко под 5000 случая на ден, но ситуацията в интензивните отделения остава тревожна.

В Румъния до момента са ваксинирани 2 206 254 души, като 886 391 от тях са получили първата доза, а 1 319 863 - и двете дози. Румъния обяви вчера, че ще продължи да прилага ваксината на АстраЗенека за всички възрастови групи независимо от възникналите опасения за рядък страничен ефект, свързан с тромбоза.



В понеделник, на 5 април, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА регистрира 99 смъртни случая от коронавирус през последните 24 часа, най-големия брой за денонощие от началото на пандемията. Това доведе до протест на стотици босненски граждани, които преминаха през центъра на града с плакати "Борба за живот" и "Оставки и ваксини". Имунизационната програма засега е ограничена само за медицински работници, лекуващи ковид пациенти.

Босненските власти не успяха да осигурят ваксини на държавно равнище. Те поръчаха 1,2 милиона дози по програмата КОВАКС, но първата партида от 50 000 дози пристигна едва миналата седмица. Доставка на още 900 000 дози е договорена с ЕС, но още не е пристигнала. Страната с 3,3 милиона население получи дарения от ваксини от Сърбия, Турция и Китай заедно с 40 000 дози, поръчани от Русия.

Републиканският щаб за извънредни ситуации в РЕПУБЛИКА СРЪБСКА в Босна и Херцеговина разреши от понеделник работата на заведенията при определени условия, а във вторник децата от малките класове се върнаха в училище. Останалите ученици и студентите ще продължат да учат дистанционно.

От 8 април е разрешена работата на заведенията и на открито, и на закрито.

Българските граждани, пътуващи за Босна и Херцеговина, трябва да представят единствено PCR тест с отрицателен резултат, направен до 48 часа преди влизането на територията на страната.



Правителството на КОСОВО прие нови, по-строги мерки за предотвратяване на разпространението на епидемията от КОВИД-19, които ще бъдат в сила до 18 април.

Въведен е полицейски час от 22 до 5 часа, училищата са затворени и се забранява работата на заведенията за хранене. Забранява се работата и на търговските центрове и фитнесите, освен ако не са на открито.

В четвъртък започна ваксинацията на хората над 85 години и тя ще се извършва във всички общини, в които са доставени ваксини.

За влизане в страната българските граждани трябва да представят отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа, или да бъдат поставени под задължителна карантина за срок от седем дни.



Премиерът на АЛБАНИЯ Еди Рама публикува графика на платформата Our World in Data, показваща средния брой дози ваксина срещу коронавирус на 100 души за период от 7 дни. Графиката, направена на 3 април, показва, че Албания е на първо място и кривата на ваксинацията в страната е възходяща.

Рама заяви, че тази година Албания ще има значително облекчени условия за туристическия сезон и очаква нови количества ваксини тази седмица.

Започна ваксинацията на възрастните хора, а следващата приоритетна група за ваксинация са хората под 60 години. От началото на имунизационния процес в Албания тази седмица са ваксинирани около 193 хиляди души.

Българските граждани пътуват свободно в Албания.



























