Русия одобри трета ваксина срещу Ковид-19





Москва, 20 февруари /БТА/

Русия одобри днес трета ваксина срещу коронавируса за използване в страната, съобщи премиерът Михаил Мишустин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Първите 120 000 дози от новата ваксина "Ковивак" ще бъдат пуснати в средата на март. Новият препарат се произвежда от Федералния център за изследване и разработване на имунобиологични препарати "М. П. Чумаков" към Руската академия на науките.

Русия ще произведе 83 милиона дози от ваксината "Спутник V" през първото полугодие, от които 30,5 милиона - през първото тримесечие, допълни вицепремиерът Татяна Голикова.

Досега страната е произвела досега 11,1 милиона дози ваксини.

