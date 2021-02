Китай посрещна годината на белия метален вол 11 февруари 2021 / 20:02 Tweet

Традиции - Китай



Китай посрещна годината

на белия метален

вол





Пекин, 11 февруари /БТА/

Китайската държавна телевизия отдаде почит на здравните

работници на първа линия в борбата срещу коронавируса и на

участниците в космическата програма в годишното гала предаване за

пролетния фестивал, с който се посреща новата година, съобщи

Ройтерс.

Четиричасовото предаване по CCTV, което обикновено привлича стотици милиони зрители, представи скечове, музика и танци, включително и с участието на актьора Джаки Чан и виртуалната звезда Ло Тяни, преди водещият да отброи секундите до полунощ и началото на годината на Вола.

Един от скечовете беше за забраната за излизане по време на пандемията от Ковид-19. В него хората си приказват от балконите, докато дрон доставяше храна. Накрая всички се радват, защото получават съобщение, че локдаунът свършва на 8 април, както беше в Ухан миналата година. Бяха показани и кадри от Ухан, лекари и други медицински работници, преди да прозвучи песента "Tomorrow Will Be Better" (Утрешният ден ще е по-хубав").

Китайските власти ограничиха транспорта, за да намалят риска от разпространение на новия коронавирус. С настъпването на новата година положението е до голяма степен под контрол. Вчера случаите бяха само два - най-малкият брой от пет месеца.

Ковид-19 отне живота на 4636 души в Китай. /ХТ/







