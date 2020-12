Антарктически тюлени общуват под вода в стил "Междузвездни войни" 29 декември 2020 / 13:40 Tweet

Вашингтон, 29 декември /БТА/

Тюлените на Уедъл цвърчат и подсвиркват под леда на Антарктида на ултразвукови честоти, недоловими за човешкото ухо. Издаваните от тях странни звуци напомнят за космическа битка от Междузвездни войни", пише сп. "The Journal of the Acoustical Society of America", позовавайки се на американско изследване.

Представителите на вида се гмуркат на дълбочина 600 метра и могат да останат под вода до 80 минути.

Откакто зовът на тюлените на Уедъл е разпознат на звукова честота през 1982 г. се смята, че те общуват само на ниво, достъпно за хората.

Биолози от университета на Орегон обаче са установили, че тюлените са способни да общуват и на ултразвукова честота, надвишаваща 20 килохерца.

Изследователите са регистрирали девет вида тонални ултразвукови вокализации на честоти до 50 килохерца. За сравнение - хората могат да чуват в звуковия диапазон от 20 до 20 000 херца (20 килохерца).

Експертите все още не могат да обяснят какво означават тези свръхзвукови "преговори". Едно от възможните обяснения е, че по този начин тюлените излъчват сигнали, за да се различават помежду си от други животни. Възможно е също така те да използват ултразвука за ехолокация, което им позволява да се ориентират в тъмното. /ЕХ/







