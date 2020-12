Висшето ислямско духовно ръководство разреши на мюсюлманите да се имунизират с ваксини, съдържащи свински желатин 23 декември 2020 / 15:31 Tweet

Дубай, 23 декември /БТА/

Висшето ислямско духовно ръководство на ОАЕ, Съветът за фетвите, постанови, че ваксините срещу Ковид-19 са позволени за мюсюлманите, дори когато в тях е включен като съставка свинският желатин, предаде Ройтерс.

Решението на духовното ръководство идва вследствие на растящите тревоги сред вярващите, че използването на свински желатин, който е често срещана съставка във ваксините, може да бъде считано за "харам" - забраната за консумация на свински продукти според ислямския закон.

Председателят на съвета шейх Абдула бин Бая заяви, че ваксините срещу Ковид-19 няма да станат обект на ислямските ограничения за свинското, заради по-висшата цел от предпазването на човешкия организъм.

Ислямските духовници счетоха, че свинският желатин действа като лекарство и не може да бъде считан за храна. А ваксините могат да бъдат само от полза срещу вирус, който подлага на риск цялото общество. /Стоян Кирчев/





