Висшето ислямско духовно ръководство разреши на мюсюлманите да се имунизират с ваксини, съдържащи свински желатин
SK1526CV.018
Ковид - ОАЕ
Висшето ислямско духовно ръководство разреши
на мюсюлманите да се имунизират с ваксини,
съдържащи свински желатин
Дубай, 23 декември /БТА/
Висшето ислямско духовно ръководство на ОАЕ, Съветът за фетвите, постанови, че ваксините срещу Ковид-19 са позволени за мюсюлманите, дори когато в тях е включен като съставка свинският желатин, предаде Ройтерс.
Решението на духовното ръководство идва вследствие на растящите тревоги сред вярващите, че използването на свински желатин, който е често срещана съставка във ваксините, може да бъде считано за "харам" - забраната за консумация на свински продукти според ислямския закон.
Председателят на съвета шейх Абдула бин Бая заяви, че ваксините срещу Ковид-19 няма да станат обект на ислямските ограничения за свинското, заради по-висшата цел от предпазването на човешкия организъм.
Ислямските духовници счетоха, че свинският желатин действа като лекарство и не може да бъде считан за храна. А ваксините могат да бъдат само от полза срещу вирус, който подлага на риск цялото общество. /Стоян Кирчев/
The council added that in this case, the pork gelatin is considered medicine, not food, with multiple vaccines already shown to be effective against a highly contagious virus that ``poses a risk to the entire society.
___
THE VIRUS OUTBREAK:
/СK/