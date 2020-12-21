Бритиш еъруейз ще проверява за коронавирус пътниците за Ню Йорк, заяви губернаторът Андрю Куомо 21 декември 2020 / 19:57 Tweet

CV 19:58:01 21-12-2020

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САЩ - Великобритания - авиация - коронавирус



Бритиш еъруейз ще проверява за коронавирус пътниците за Ню Йорк, заяви губернаторът Андрю Куомо





Ню Йорк, 21 декември /БТА/

Британската авиокомпания Бритиш еъруейз (British

Airways) ще допуска само пътници с отрицателни тестове за

коронавирус до полетите за нюйоркското международно

летище "Кенеди", заяви губернаторът на Ню Йорк Андрю

Куомо, цитиран от Ройтерс.

Куомо посочи, че е поискал Делта еър лайнс (Delta Air Lines) и Върджин Атлантик (Virgin Atlantic) да се съгласят доброволно да тестват пътниците от полети до летище "Кенеди".

По думите му, ако не се съгласят доброволно, щатът Ню Йорк ще потърси други възможности. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/

/РН/



