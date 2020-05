Телетонът събра 115 милиона долара за засегнатите от Ковид-19 нюйоркчани 12 май 2020 / 10:42 Tweet

CV 10:41:31 12-05-2020

SK1041CV.006

Телевизия - САЩ



Телетонът събра 115 милиона долара за засегнатите от Ковид-19

нюйоркчани





Ню Йорк, 12 май /БТА/

Телетонът с участието на много знаменитости в полза на нюйоркски благотворителни организации събра 115 милиона долара от дарения, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Водеща на едночасовото събитие бе актрисата, сценаристка и продуцентка Тина Фей. Тя пророни сълзи, докато обявяваше събраната сума от дарения в края на телетона. "Благодарим ви", каза носителката на награда "Еми", която заедно с Барбра Стрейзанд, Дженифър Лопес и други знаменитости бе призовала да се направят дарения. "Градът ни е атакуван, но ние бяхме тук и преди - по време на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и на урагана Санди", каза Робърт де Ниро.

По време не телевизионното предаване, организирано съвместно с медийната група "Айхарт медия", редица изпълнители, сред които Марая Кери, групата Бон Джоуви, Стинг и Били Джоел, пяха от домовете си. Марая Кери изпълни песента си от 1992 г. "Make It Happen". Докато тя пееше, беквокалистки и пианист се присъединаха на отделни екрани към изпълнението. Лин-Мануел Миранда, Синтия Ериво, Идина Мензел, Бен Плат изпълниха хита на Франк Синатра "New York, New York". Спайк Лий направи окуражително изказване, че спортът един ден ще се завърне. Стинг изпълни песента "Message in a Bottle", а "Бон Джоуви" - "It's My Life".

Докато Били Джоел изпълняваше песента "Miami 2017", се промениха светлините на небостъргача "Емпайър стейт билдинг". "Ню Йорк, бъди силен духом и носи медицинска маска - каза певецът. - Така няма да се заразиш от никого."

Всички дарения ще бъдат предоставени на организацията "Робин Худ", която сътрудничи с над 250 асоциации, за да се бори с глада и да подпомогне бедните да намерят жилище и работа.

От началото на мерките за изолация 831 000 нюйоркчани са станали безработни. Сумата може да допълнително да нарасне, защото след края на телетона, излъчван от няколко национални и местни телевизионни канала, все още се приемаха дарения. /Йордан Ачков/





/СK/