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В Обединеното кралство са починали 315 души от Ковид-19 за денонощие

CV 22:08:31 03-05-2020
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Обединено кралство - коронавирус

В Обединеното кралство
са починали 315 души
от Ковид-19 за денонощие


Лондон, 3 май /БТА/
Броят на починалите от Ковид-19 в Обединеното кралство през последното денонощие се увеличи с 315 души и достигна 28 446, предаде Ройтерс.
Данните са на здравните власти в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия и включват както починалите в болници, така и в други заведения като старческите домове.

/ЛМ/

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