В Обединеното кралство са починали 315 души от Ковид-19 за денонощие 3 май 2020 / 22:09 Tweet

CV 22:08:31 03-05-2020

LM2209CV.008

Обединено кралство - коронавирус



В Обединеното кралство

са починали 315 души

от Ковид-19 за денонощие





Лондон, 3 май /БТА/

Броят на починалите от Ковид-19 в Обединеното кралство през последното денонощие се увеличи с 315 души и достигна 28 446, предаде Ройтерс.

Данните са на здравните власти в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия и включват както починалите в болници, така и в други заведения като старческите домове.



/ЛМ/



