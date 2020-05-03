В Обединеното кралство са починали 315 души от Ковид-19 за денонощие
CV 22:08:31 03-05-2020
LM2209CV.008
Обединено кралство - коронавирус
В Обединеното кралство
са починали 315 души
от Ковид-19 за денонощие
Лондон, 3 май /БТА/
Броят на починалите от Ковид-19 в Обединеното кралство през последното денонощие се увеличи с 315 души и достигна 28 446, предаде Ройтерс.
Данните са на здравните власти в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия и включват както починалите в болници, така и в други заведения като старческите домове.
/ЛМ/
LM2209CV.008
Обединено кралство - коронавирус
В Обединеното кралство
са починали 315 души
от Ковид-19 за денонощие
Лондон, 3 май /БТА/
Броят на починалите от Ковид-19 в Обединеното кралство през последното денонощие се увеличи с 315 души и достигна 28 446, предаде Ройтерс.
Данните са на здравните власти в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия и включват както починалите в болници, така и в други заведения като старческите домове.
/ЛМ/