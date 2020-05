"Куин" и Адам Ламбърт пуснаха Ковид-19 вариант на хита "We Are The Champions" 1 май 2020 / 10:34 Tweet

Лондон, 1 май /БТА/

Рок бандата "Куин" и певецът Адам Ламбърт набират средства за медицинските работници, които са на първа линия срещу Ковид-19 с новия си сингъл "You Are the Champions", осъвременена версия на класическия им хит "We Are the Champions", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Парчето е посветено на всички хора по света, които са на фронтовата линия срещу пандемията и рискуват живота си, за да спасят нас и семействата ни", заяви китаристът на легендарния състав Брайън Мей.

Песента видя бял свят, след като Мей пусна видео в мрежата как свири своята партитура, като прикани публиката да се присъедини към него. След това музикантът призова певеца Адам Ламбърт, който гастролира с "Куин" на мястото на починалия Фреди Меркюри, и барабаниста Роджър Тейлър да участват в инициативата.

Членовете на състава обсъдиха дали при новите условия да не променят текста на класиката. Накрая Ламбърт замени We с "You Are The Champions" в последния стих , като останалото остана непроменено.

Това е необичаен ход за "Куин" да променят дори и една дума на песен, написана от Фреди Меркюри преди повече от 40 години. "Мисля, че настъпиха такива събития, при които подобна промяна се оказва оправдана. Замяната дори само на една дума може да има страхотно въздействие", коментира Адам Ламбърт от дома си в Лос Анджелис. Той добави, че парчето в този си вид е идеален химн на борбата срещу Ковид-19.

Съпругата на Роджър Тейлър,Сарина, го филмира как добавя партитурата на барабаните от своя дом в графство Корнуол. Той следеше записа на китарата на Брайън Мей на слушалки и реализира своята част, гледайки екрана на компютър.

Музикантите от "Куин" и фондацията на Меркюри ще дарят средствата от парчето на фонда на здравните работници към Световната здравна организация.

Видеото на новото парче показва медици от първа линия от цял свят, включително и дъщерята на Тейлър, д-р Рори Тейлър, която работи като джипи в Западен Лондон. /Стоян Кирчев/







