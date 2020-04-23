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Болница "Пирогов" получи като дарение респиратор

CV 08:59:01 23-04-2020
PP0858CV.005
дарение - болница "Пирогов" - респиратор

Болница "Пирогов" получи като дарение респиратор


София, 23 април /Десислава Пеева, БТА/
В болница "Пирогов" е дарен лесен за употреба респиратор с вграден кислороден монитор и бутилка за кислород. Това съобщиха от лечебното заведение.
Апаратурата е дарена от фирма "Крина".
/ПП/

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23 април 2020

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