Болница "Пирогов" получи като дарение респиратор 23 април 2020 / 08:59 Tweet

CV 08:59:01 23-04-2020

PP0858CV.005

дарение - болница "Пирогов" - респиратор



Болница "Пирогов" получи като дарение респиратор





София, 23 април /Десислава Пеева, БТА/

В болница "Пирогов" е дарен лесен за употреба респиратор с вграден кислороден монитор и бутилка за кислород. Това съобщиха от лечебното заведение.

Апаратурата е дарена от фирма "Крина".

/ПП/



