Американците се прехласват по един почти 80-годишен епидемиолог

Вашингтон, 22 април /Даксиа Рохас от Франс прес/

В САЩ расте броят на тениските, коктейлите и донътите с лика на д-р Антъни Фаучи. Кой би си помислил, че един уважаван 79-годишен епидемиолог, научен гарант на работната група за борба с коронавируса на Белия дом, ще се превърне в новия любимец на страната?

Придружен от годеницата си и с куче на задната седалка, Тони Мастранджело е шофирал три часа, за да си набави сладкиша, който в момента се разпродава светкавично: "Докторският донът" със снимка на Антъни Фаучи, отпечатана върху хранителен слой, създаден от магазина "Донътс Делайт" в Рочестър, щата Ню Йорк.

С тази творба собственикът на "Донътс Делайт" Ник Семераро иска да отдаде почит към директора на Националния институт за инфекциозни болести, който за него е "уравновесен спокоен глас насред хаоса" по време на излъчваните по телевизията пресконференции, в които експертът участва всекидневно заедно с президента.

"Никога не съм виждал човек, на когото да се възхищават толкова много хора", каза Семераро, който е бил принуден да отвори допълнителни телефонни линии, за да поеме наплива от поръчки.



"Вярваме във Фаучи"

С малки очила и посивели слепоочия, ъгловатото лице на специалиста по имунология вече се вижда върху всякакви предмети: от тениски с надпис "Вярваме във Фаучи" (In Fauci We Trust) до чаши с надпис "Запазете спокойствие и си мийте ръцете" (Keep calm and wash your hands), като се мине през чорапи и свещи, на които му е добавен ореол.

Американската платформа за онлайн продажба на ръчно изработени предмети Etsy има над 3000 посветени на експерта артикули. Фейсбук групата "Фенклуб на доктор Антъни Фаучи" наброява 79 000 членове, а същият акаунт в Туитър е с 21 000 абонати.

Изтъкнатият лекар има ретро видеоигра с името си, "Отмъщението на Фаучи", в която изстрелва лазерни лъчи с очите си, за да унищожава виолетови коронавируси, както и коктейл, "Фаучи Паучи", с лимонада, водка, цвят от бъз и грейпфрут.

"Щура работа! В събота продадохме 300 за един ден", каза със задоволство изобретателят на коктейла Рохит Малхотра, управител на бара "Капо" във Вашингтон.

Нямаше признаци, че този нюйоркчанин с нисък тембър и резервирана външност, световно уважаван за експертните си познания по много вируси, от СПИН до Ебола, ще се превърне в попкултурна звезда.

С телевизионните си появи в Белия дом той "се загнезди във всички умове", подчерта Робърт Томпсън, ръководител на отдела "Телевизия и Популярна култура" в университета на Сиракюз.

Вирусологът с дрезгав глас е медийно вездесъщ с интервюта на живо по Снапчат или с отговори на въпроси от известния баскетболист Стивън Къри в Инстаграм или на водещия Тревър Ноа в ЮТюб.



"Разум и наука"

Неговият директен и фактологичен начин на изразяване и способността му да уточнява неясните изказвания на Доналд Тръмп с научни аргументи също обясняват защо той предизвиква такъв ентусиазъм.

"В кризисен момент като сегашния, американците отчаяно искат герои. Фаучи винаги е настоявал да говори истината, дори с ядосан президент зад себе си", каза Джулиан Зелизър, преподавател по история и връзки с обществеността в университета Принстън.

"Той е дребен на ръст и изглежда съвсем нормално. И създава усещането, че говори с разум и наука", каза Робърт Томпсън.

Тони Мастранджело, който не изключва възможността да купи и други предмети с лика на лекаря, оценява това, че експертът "не разкрасява нещата" за разлика от Доналд Тръмп.

"Напомня ми на дядо ми, Господ да го поживи. Той беше един дребен италианец, почтен човек. Така виждам Фаучи", каза той.

Склонността на учения да поправя американския президент обаче му създава и критици в консервативните среди и някои открито враждебни към науката групи.

Антъни Фаучи бе мишена на бурна хулителна кампания в социалните мрежи, която накара американското правителство да засили охраната му.

Самият Доналд Тръмп ретуитна послание с хаштага #УволнетеФаучи, като същевременно редовно изразява възхищение към експерта, когото нарече "фантастичен човек".

Антъни Фаучи остава невъзмутим пред тези вълни на любов и омраза.

На въпрос от американския журналист Питър Хамби за петицията да бъде избран за "Най-секси мъж на 2020 г." от сп. "Пийпъл", която е събрала над 18 000 подписа, д-р Фаучи отговори единствено: "Къде бяхте, когато бях на 30 години?" /БТА/ /Христо Попов/

/МИГ/