Великобритания - коронавирус - музика



Песен на 99-годишен британски ветеран

в подкрепа на лекарите

оглави класацията на айТюнс





Лондон, 19 април /БТА/

Песен, записана от 99-годишния британски ветеран от Втората световна война Том Мур за събиране на дарения за Националната служба за здравеопазване, оглави класацията на музикалния магазин "айТюнс" (айТюнс) във Великобритания, предаде ТАСС.

Композицията You"ll Never Walk Alone ("Никога няма да бъдеш сам") е записана от Мур, който на 30 април ще навърши 100 години, заедно с британския тенор Майкъл Бол. Тя е римейк на песен на американските композитори Ричард Роджърс и Оскар Хамърстийн от 1945 година за мюзикъла "Карусел", която след време става химн на английския футболен отбор "Ливърпул".

Парчето изпревари песента We'll meet again ("Ще се срещнем отново") от 1939 година, която бе презаписана от английската певица Вера Лин преди няколко дни. 103-годишната Лин изпя дуета със сопраното Катрин Дженкинс, за да събере пари в помощ на лекарите, борещи се с коронавируса.

Песента, радвала се на огромна популярност в Обединеното кралство в годините на войната, се изкачи в класацията на айТюнс, след като преди две седмици кралица Елизабет Втора я спомена в обръщението си към нацията и увери поданиците си, че след сложния етап на самоизолацията британците ще се върнат към обичайния си живот.

Том Мур доби общонационална популярност, след като обяви събиране на дарения за Националната здравна система.

Ветеранът, служил в Индия и Бирма, пусна в интернет своя снимка, на която обикаля малката си градина с проходилка. Мур обеща да направи 100 обиколки, всяка по 25 метра, и в четвъртък постигна тази цел. Той обаче не спря с каузата и обеща да продължи да обикаля градината си, докато постъпват дарения.

В началото британецът планираше да събере 1000 британски лири, но инициативата му предизвика толкова голям интерес, че вече е събрал 22 милиона, т.е. 22 000 пъти повече. /Елена Савова/





