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Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение

CV 21:34:31 09-04-2020
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Великобритания - коронавирус - премиер

Британският премиер Борис Джонсън е изведен от интензивното отделение


Лондон, 9 април /БТА/
Британският премиер Борис Джонсън е излязъл от интензивното отделение, съобщи Ройтерс. "Премиерът бе преведен тази вечер от интензивното отделение обратно в болничната стая, където ще бъде наблюдаван отблизо през ранната фаза на възстановяването си", заяви говорителят, цитиран от Ройтерс./МИГ/

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09 април 2020

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