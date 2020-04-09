Британският премиер Борис Джонсън все още е в интензивно отделение, но в добро състояние на духа 9 април 2020 / 19:25 Tweet

CV 19:24:31 09-04-2020

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Великобритания - коронавирус - премиер



Британският премиер Борис Джонсън все още е в интензивно отделение, но в добро състояние на духа





Лондон, 9 април /БТА/

Британският премиер Борис Джонсън прави положителни стъпки напред, след като бе хоспитализиран с Ковид-19, но остава в интензивно отделение, заяви външният министър Доминик Рааб, цитиран от Ройтерс.

"Той все още е в интензивно отделение, но продължава да прави положителни стъпки напред и е в добро състояние на духа", каза Рааб на пресконференция./МИГ/



