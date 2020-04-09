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Британският премиер Борис Джонсън все още е в интензивно отделение, но в добро състояние на духа

CV 19:24:31 09-04-2020
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Великобритания - коронавирус - премиер

Британският премиер Борис Джонсън все още е в интензивно отделение, но в добро състояние на духа


Лондон, 9 април /БТА/
Британският премиер Борис Джонсън прави положителни стъпки напред, след като бе хоспитализиран с Ковид-19, но остава в интензивно отделение, заяви външният министър Доминик Рааб, цитиран от Ройтерс.
"Той все още е в интензивно отделение, но продължава да прави положителни стъпки напред и е в добро състояние на духа", каза Рааб на пресконференция./МИГ/

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