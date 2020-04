Групите "Рейдиохед" и "Грейтфул дед" ще радват феновете с изпълнения в Ютюб заради пандемията от Ковид-19 9 април 2020 / 16:29 Tweet

Вашингтон, 9 април /БТА/

"Рейдиохед" ще изпълни на живо шоута в Ютюб по време на пандемията от новия коронавирус, съобщи ЮПИ.

"Днес ще представим първото от поредица седмични шоу програми на живо в Ютюб", оповести британската банда. "Започваме с "Live From a Tent In Dublin"."

"Рейдиохед" включва вокалиста Том Йорк, братята Джони и Колин Грийнуд, Ед О' Брайън и Филип Селуей. Дебютният албум на бандата "Pablo Honey" бе издаден през 1993 г. и включва хитовия сингъл "Creep". Деветият й албум "A Moon Shaped Pool", в който няма изпълнения на живо и ремикси на песни, излезе през 2016 г.

Американската рок група "Грейтфул дед" пък ще пусне за стрийминг в Ютюб записи на поредица свои концерти. Поредицата е озаглавена "Shakedown Stream", а първото шоу "Truckin'Up to Buffalo" от нея ще бъде пуснато утре и е запис на концерт на бандата на стадион "Рич" в предградията на Бъфало, щата Ню Йорк през юли 1989 г. /Йордан Ачков/





