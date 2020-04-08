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Бивш италиански лекоатлет почина от коронавирус

CV 13:23:31 08-04-2020
MD1323CV.017
спорт - Италия

Бивш италиански лекоатлет
почина
от коронавирус


Милано, 8 април (БТА).
Бившият италиански лекоатлет Донато Сабия почина в болница на 56-годишна възраст. Преди две седмици той бе хоспитализиран с коронавирус, съобщи Гадзета дело спорт.
Сабия бе един от водещите италиански лекоатлети в бягането на средни дистанции през 80-те години на миналия век. На олимпийските игри в Лос Анджелис 84 той зае пето място.
Сабия оставя съпруга и две дъщери.

(М.Димитров)/МД/

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08 април 2020

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