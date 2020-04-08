Бивш италиански лекоатлет почина от коронавирус
CV 13:23:31 08-04-2020
MD1323CV.017
спорт - Италия
Бивш италиански лекоатлет
почина
от коронавирус
Милано, 8 април (БТА).
Бившият италиански лекоатлет Донато Сабия почина в болница на 56-годишна възраст. Преди две седмици той бе хоспитализиран с коронавирус, съобщи Гадзета дело спорт.
Сабия бе един от водещите италиански лекоатлети в бягането на средни дистанции през 80-те години на миналия век. На олимпийските игри в Лос Анджелис 84 той зае пето място.
Сабия оставя съпруга и две дъщери.
(М.Димитров)/МД/
MD1323CV.017
спорт - Италия
Бивш италиански лекоатлет
почина
от коронавирус
Милано, 8 април (БТА).
Бившият италиански лекоатлет Донато Сабия почина в болница на 56-годишна възраст. Преди две седмици той бе хоспитализиран с коронавирус, съобщи Гадзета дело спорт.
Сабия бе един от водещите италиански лекоатлети в бягането на средни дистанции през 80-те години на миналия век. На олимпийските игри в Лос Анджелис 84 той зае пето място.
Сабия оставя съпруга и две дъщери.
(М.Димитров)/МД/