Бивш италиански лекоатлет почина от коронавирус 8 април 2020 / 13:24 Tweet

CV 13:23:31 08-04-2020

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спорт - Италия



Бивш италиански лекоатлет

почина

от коронавирус





Милано, 8 април (БТА).

Бившият италиански лекоатлет Донато Сабия почина в болница на 56-годишна възраст. Преди две седмици той бе хоспитализиран с коронавирус, съобщи Гадзета дело спорт.

Сабия бе един от водещите италиански лекоатлети в бягането на средни дистанции през 80-те години на миналия век. На олимпийските игри в Лос Анджелис 84 той зае пето място.

Сабия оставя съпруга и две дъщери.



(М.Димитров)/МД/



