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В телеграма до Джонсън Путин му пожела бързо да оздравее

CV 14:26:01 07-04-2020
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Русия - Великобритания - коронавирус - Путин - Джонсън

В телеграма до Джонсън
Путин му пожела
бързо да оздравее


Москва, 7 април /БТА/
Руският президент Владимир Путин изпрати до британския премиер Борис Джонсън телеграма, в която му пожелава да оздравее, предаде ТАСС, като се позова на комюнике на Кремъл.
Снощи Джонсън, който е заразен с новия коронавирус, бе преместен в интензивно отделение.
"Бих искал да изразя своята искрена подкрепа в този нелек за вас момент". Уверен съм, че вашата енергия, оптимизъм и чувство за хумор ще помогнат да победите болестта. От душа ви желая най-бързо и пълно оздравяване, пише Путин до Джонсън.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков междувременно отхвърли появилите се слухове, че Великобритания е поискала от Русия медицинска помощ за лечението на своя премиер.
Песков изрази увереност, че във Великобритания има достатъчно квалифицирани лекари.
/НС/


/ПА/

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