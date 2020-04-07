В телеграма до Джонсън Путин му пожела бързо да оздравее 7 април 2020 / 14:26 Tweet

CV 14:26:01 07-04-2020

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Русия - Великобритания - коронавирус - Путин - Джонсън



В телеграма до Джонсън

Путин му пожела

бързо да оздравее





Москва, 7 април /БТА/

Руският президент Владимир Путин изпрати до британския премиер Борис Джонсън телеграма, в която му пожелава да оздравее, предаде ТАСС, като се позова на комюнике на Кремъл.

Снощи Джонсън, който е заразен с новия коронавирус, бе преместен в интензивно отделение.

"Бих искал да изразя своята искрена подкрепа в този нелек за вас момент". Уверен съм, че вашата енергия, оптимизъм и чувство за хумор ще помогнат да победите болестта. От душа ви желая най-бързо и пълно оздравяване, пише Путин до Джонсън.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков междувременно отхвърли появилите се слухове, че Великобритания е поискала от Русия медицинска помощ за лечението на своя премиер.

Песков изрази увереност, че във Великобритания има достатъчно квалифицирани лекари.

/НС/





/ПА/



