Германските ВВС превозват тежко болни от Ковид-19 италианци за лечение във ФРГ
CV 23:03:31 01-04-2020
NN2303CV.002
Германия - Италия - коронавирус - болни
Германските ВВС превозват
тежко болни от Ковид-19
италианци за лечение във ФРГ
Берлин, 1 април /БТА/
Германските военновъздушни сили прехвърлиха днес шестима тежко болни от Ковид-19 пациенти от италианския град Бергамо в Германия, съобщи военен говорител, цитиран от ДПА.
Самолет "Еърбъс А310 MedEvac" превози италианците до западния германски град Кьолн, уточни говорителят.
Италианците ще бъдат лекувани в граждански болници.
През почивните дни германски самолет, оборудван с апаратура от интензивно отделение, извърши подобни полети.
/Петя Гергова/
/НН/
NN2303CV.002
Германия - Италия - коронавирус - болни
Германските ВВС превозват
тежко болни от Ковид-19
италианци за лечение във ФРГ
Берлин, 1 април /БТА/
Германските военновъздушни сили прехвърлиха днес шестима тежко болни от Ковид-19 пациенти от италианския град Бергамо в Германия, съобщи военен говорител, цитиран от ДПА.
Самолет "Еърбъс А310 MedEvac" превози италианците до западния германски град Кьолн, уточни говорителят.
Италианците ще бъдат лекувани в граждански болници.
През почивните дни германски самолет, оборудван с апаратура от интензивно отделение, извърши подобни полети.
/Петя Гергова/
/НН/