Германските ВВС превозват тежко болни от Ковид-19 италианци за лечение във ФРГ 1 април 2020 / 23:04 Tweet

CV 23:03:31 01-04-2020

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Германия - Италия - коронавирус - болни



Германските ВВС превозват

тежко болни от Ковид-19

италианци за лечение във ФРГ





Берлин, 1 април /БТА/

Германските военновъздушни сили прехвърлиха днес шестима тежко болни от Ковид-19 пациенти от италианския град Бергамо в Германия, съобщи военен говорител, цитиран от ДПА.

Самолет "Еърбъс А310 MedEvac" превози италианците до западния германски град Кьолн, уточни говорителят.

Италианците ще бъдат лекувани в граждански болници.

През почивните дни германски самолет, оборудван с апаратура от интензивно отделение, извърши подобни полети.

/Петя Гергова/

/НН/



