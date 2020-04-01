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Германските ВВС превозват тежко болни от Ковид-19 италианци за лечение във ФРГ

CV 23:03:31 01-04-2020
NN2303CV.002
Германия - Италия - коронавирус - болни

Германските ВВС превозват
тежко болни от Ковид-19
италианци за лечение във ФРГ


Берлин, 1 април /БТА/
Германските военновъздушни сили прехвърлиха днес шестима тежко болни от Ковид-19 пациенти от италианския град Бергамо в Германия, съобщи военен говорител, цитиран от ДПА.
Самолет "Еърбъс А310 MedEvac" превози италианците до западния германски град Кьолн, уточни говорителят.
Италианците ще бъдат лекувани в граждански болници.
През почивните дни германски самолет, оборудван с апаратура от интензивно отделение, извърши подобни полети.
/Петя Гергова/
/НН/

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