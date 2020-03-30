Старши сержант от формирование 44 220-Пловдив, с доказано заболяване от коронавирус, е приет за болнично лечение 30 март 2020 / 18:44 Tweet

CV 18:46:31 30-03-2020

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Пловдив - военен - коронавирус - болнично лечение



Старши сержант от формирование 44 220-Пловдив, с доказано заболяване от коронавирус, е приет за болнично лечение





София, 30 март /Асен Бояджиев, БТА/

Старши сержант на 49-години, с доказано заболяване от коронавирус, е приет днес за лечение в болница "Пълмед" в Пловдив, съобщиха от Министерството на отбраната.

Военнослужещият е от формированието 44 220 - Пловдив. От 17 март той е в домашен отпуск, който прекарва в Карлово, където живее. По време на отпуска военнослужещият е бил в контакт със свой близък, завърнал се от Англия. От 23 март старши сержантът е с висока температура и кашлица. На 28 март военнослужещият е приет в МБАЛ-Карлово, а от днес е настанен в болница "Пълмед" в Пловдив, където е интубиран. Старши сержантът е с придружаващо заболяване - диабет, уточняват от военното ведомство.

От 17 март военнослужещият не е бил в контакт със свои колеги от военното формирование.







/РУМ/



