Рапърът Питбул издаде нова песен 30 март 2020

Вашингтон, 30 март /БТА/

Американският рапър Питбул издаде нова песен, придружена с видео, за да повдигне духа на почитателите си, съобщи ЮПИ.

"I Believe We Will Win" ("Вярвам, че ще победим") е тонизиращ "световен химн". Песента беше разпространена в интернет във време, когато изпълненията на живо, концертите, филмовите прожекции и представления по цял свят са отменени, а музеите и училищата - затворени заради пандемията от Ковид-19.

"Нека да покажем на света колко е силен, когато се обединим, за да се борим за една кауза, която се нарича живот" - написа Питбул към видеоклипа в Туитър.

В клипа певецът танцува на покрив в Маями. Показано е и празно баскетболно игрище, и празна класна стая. /ХТ/





