Кънтри звездата Джо Дифи почина на 61 години от новия коронавирус

Ню Йорк, 30 март /БТА/

Кънтри певецът Джо Дифи, който направи серия хитове през 90-те години, почина на 61-годишна възраст в резултат на усложнения, причинени от новия коронавирус, предаде Асошиейтед прес.

Дифи съобщи в петък, че е заразен и стана първата кънтри звезда в страната с диагноза Ковид-19. Неговият пресагент Скот Адкинс съобщи, че певецът е починал в неделя в Нашвил, щата Тенеси, в резултат на усложнения, причинени от вируса.

Албумите на Джо Дифи "Honkey Tonk Attitude" и "Third Rock From the Sun", излезли през 90-те, станаха платинени. Осемнайсет от сингълите на Дифи влязоха в топ 10, а пет от тях бяха номер едно, припомня АП.



