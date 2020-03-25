Пежо възобновява производството на коли в Ухан 25 март 2020 / 18:33 Tweet

CV 18:36:01 25-03-2020

ES1832CV.058

Китай - автомобилостроене - Ухан



Пежо възобновява

производството на коли

в Ухан





Пекин, 25 март /БТА/

Френският автомобилостроител Пежо (Peugeot) съобщи днес, че китайското му съвместно дружество с местната Дунфън мотърс (Dongfeng motors) е възобновило производството на коли в завода в Ухан - градът, който бе епицентър на коронавирусната епидемия в Китай, предаде Ройтерс.

Съвместното дружество произвежда автомобили в още две производствени бази в Чънду и Сянян. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/

/ЕС/



