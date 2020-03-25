Пежо възобновява производството на коли в Ухан
CV 18:36:01 25-03-2020
ES1832CV.058
Китай - автомобилостроене - Ухан
Пежо възобновява
производството на коли
в Ухан
Пекин, 25 март /БТА/
Френският автомобилостроител Пежо (Peugeot) съобщи днес, че китайското му съвместно дружество с местната Дунфън мотърс (Dongfeng motors) е възобновило производството на коли в завода в Ухан - градът, който бе епицентър на коронавирусната епидемия в Китай, предаде Ройтерс.
Съвместното дружество произвежда автомобили в още две производствени бази в Чънду и Сянян. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/
/ЕС/
ES1832CV.058
Китай - автомобилостроене - Ухан
Пежо възобновява
производството на коли
в Ухан
Пекин, 25 март /БТА/
Френският автомобилостроител Пежо (Peugeot) съобщи днес, че китайското му съвместно дружество с местната Дунфън мотърс (Dongfeng motors) е възобновило производството на коли в завода в Ухан - градът, който бе епицентър на коронавирусната епидемия в Китай, предаде Ройтерс.
Съвместното дружество произвежда автомобили в още две производствени бази в Чънду и Сянян. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/
/ЕС/