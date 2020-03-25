Начало / COVID-19

Пежо възобновява производството на коли в Ухан

CV 18:36:01 25-03-2020
ES1832CV.058
Китай - автомобилостроене - Ухан

Пежо възобновява
производството на коли
в Ухан


Пекин, 25 март /БТА/
Френският автомобилостроител Пежо (Peugeot) съобщи днес, че китайското му съвместно дружество с местната Дунфън мотърс (Dongfeng motors) е възобновило производството на коли в завода в Ухан - градът, който бе епицентър на коронавирусната епидемия в Китай, предаде Ройтерс.
Съвместното дружество произвежда автомобили в още две производствени бази в Чънду и Сянян. /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС/
/ЕС/

Видео на деня

25 март 2020

Времето за 26 март 2020

София

-1° / C
петък / C
събота / C

Варна

/ 11° C
петък / 12° C
събота / 13° C

Пловдив

/ C
петък / 10° C
събота / 11° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.8064
CHF CHF 1.8448