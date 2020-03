Известни певци подкрепят морално борбата с новия коронавирус 20 март 2020 / 19:23 Tweet

CV 19:25:31 20-03-2020

AK1922CV.014

Заплахи - международно



Известни певци подкрепят морално борбата

с новия

коронавирус





Париж, 20 март /БТА/

Доскоро в интернет имаше само песни на неизвестни изпълнители в подкрепа на борбата с новия коронавирус, но в социалните мрежи вече се чуват гласовете на известни музиканти, призоваващи да се спазва карантината, предаде Франс прес.

Някои песни са написани преди повече от 20 години, но звучат съвременно. Парчето "It's the End of the World as We Know It" на бандата Ар И Ем се появи отново в плейлистите. Рефренът на песента се изпълнява от бившия фронтмен на групата Майкъл Стайп във видео, заснето у дома. Стайп носи очила и е с двуседмична брада.

"Заради пандемията от новия коронавирус сме поели към неизвестността - това е реално, сериозно е и се случва в момента", предупреждава той. След като разговарял с приятели в Италия, Стайп припомня поведението, което трябва да се следва, за да се избегне възможността болниците да бъдат претъпкани.

Боно, вокалистът на Ю Ту, пък се е снимал зад пиано, докато изпълнява новата песен "Let Your Love Be Known", посветена на "лекарите и медсестрите". Той носи очила с опушени розови стъкла, а в песента му са говори за карантина, пусти улици, изолация, но се заключава, че спазването на дистанция не пречи да се изпращат послания за любов и подкрепа. /Йордан Ачков/





/АКМ/