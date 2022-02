BOBSTH 12:36:31 16-02-2022

Профилираната природоматематическа гимназия

"Гео Милев" в Стара Загора с "Най-добър IT проект"

от "TEEN новатор уикенд на идеите 2022"





Стара Загора, 16 февруари (Румяна Лечева, БТА)

С купа и персонални грамоти за най-добра start-up идея в категория "Най-добър IT проект" на Националния конкурс "TEEN новатор уикенд на идеите 2022" се завърна отборът- победител на Профилираната природоматематическа гимназия "Гео Милев"в Стара Загора. Това съобщи за БТА Мариета Петрова, директор на училището. Проектът е разработен като приложение за онлайн търговия на модерни дрехи с възможност за проба на фигурата на кандидат-купувача.

Отборът е в състав в състав: Венцислав Степанчев от 11-и "а", Мартин Стоянов от 11-и "б", Стилиян Топалов от 11-и "б", Юанис Салатне от 11-и "б", Борислав Борисов от 11-и "в", Александър Митев и Сашо Тонев от 10-и "в" клас.

Един от менторите на отбора е Йоан Петров - бивш възпитаник на гимназията, доказал се млад и много надежден специалист в IT сектора.

Участници в проекта с иновативна идея, разработена в екип, са също и учениците от 11-и "а" клас Денислав Николов, Илия Манолчев, Никола Попов и Николай Петков. Йоан Иванов, ученик от 11-и "б" клас, участва в представянето със своя самостоятелна креативна идея.

"Тийноватор" е програма, която помага на ученици в 10-и и 11-и клас. Проектът е фокусиран върху стимулиране на креативното мислене на учениците и върху развиване на предприемаческите им умения. Ментори предприемачи от стартиращи и развити компании в България и с опит в различни сфери, помагат на учениците да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект. Методиката на обучение на Тийноватор е разработена на базата на успешни практики от Станфордския университет.

Проектът ще бъда представен през месец март пред предприемачи и инвеститори в София, обяви за БТА директорът на училището. Тя изрази надежда да се намерят инвеститори, които да купят атрактивната идея на учениците.



