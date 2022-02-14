Акушеро-гинекологичното отделение в троянската болница възстанови дейност
BOBSTH 16:42:31 14-02-2022
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Троян - АГ отделение - възстановена дейност
Акушеро-гинекологичното отделение
в троянската болница
възстанови дейност
Ловеч, 14 февруари (Даниела Балабанова, БТА)
Акушеро-гинекологичното отделение на троянската многопрофилна болница е възстановило дейност от петък, 11 февруари, съобщи за БТА управителят на лечебното заведение д-р Пенко Бамбов.
Както БТА информира, причината отделението да преустанови дейност за пет дни бе, че завеждащ отделението д-р Марин Василев беше с положителна проба за COVID-19, а още двама лекари - карантинирани като контактни. В този период пациентките се пренасочваха към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч.
/РИ/