BOBSTH 15:23:31 14-02-2022

RM1520BO.041

Стара Загора - опера



Специална промоция за зрителите ще има в Старозагорската опера за 14 февруари





Стара Загора, 14 февруари (Румяна Лечева, БТА)

От днес до 16 февруари всеки втори билет, закупен за спектаклите на Държавна опера Стара Загора, ще бъде безплатен, съобщиха от пресцентъра на културната институция. Промоцията е по случай Деня на влюбените и Трифон Зарезан - 14 февруари.

Зрителите ще могат да се насладят на "Вълшебната флейта" на 15 февруари, на "Бохеми" - на 18 февруари или на "Four Seasons/Night in New York" - на 25 февруари и 26 февруари.





/РУМ/