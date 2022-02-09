BOBSTH 12:54:01 09-02-2022

LM1250BO.029

Шумен - ОДМВР - инцидент



19-годишен блъсна три коли в Шумен





Шумен, 9 февруари (Катерина Петрова, БТА)

Три паркирани автомобила и няколко предпазни колчета е блъснал 19-годишен шофьор в Шумен.

Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал късно снощи на централния бул." Симеон Велики" в града. На място бил изпратен полицейски екип. Органите на реда установили, че младият водач загубил контрол над автомобила и се ударил в паркирани по булеварда "Шевролет", "Ауди", "Порше" и четири предпазни колчета.

19-годишно момче, което е пътувало в автомобила, е единственият пострадал. Има леки порезни рани. Водачът е правоспособен, тестван е за алкохол, пробата му е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.







/ЛМ/



