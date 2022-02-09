19-годишен блъсна три коли в Шумен
BOBSTH 12:54:01 09-02-2022
LM1250BO.029
Шумен - ОДМВР - инцидент
19-годишен блъсна три коли в Шумен
Шумен, 9 февруари (Катерина Петрова, БТА)
Три паркирани автомобила и няколко предпазни колчета е блъснал 19-годишен шофьор в Шумен.
Това съобщиха от пресцентъра на полицията.
Инцидентът е станал късно снощи на централния бул." Симеон Велики" в града. На място бил изпратен полицейски екип. Органите на реда установили, че младият водач загубил контрол над автомобила и се ударил в паркирани по булеварда "Шевролет", "Ауди", "Порше" и четири предпазни колчета.
19-годишно момче, което е пътувало в автомобила, е единственият пострадал. Има леки порезни рани. Водачът е правоспособен, тестван е за алкохол, пробата му е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.
/ЛМ/