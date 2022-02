BOBSTH 09:05:01 09-02-2022

Десетокласник от Кърджали зае първо място в национално състезание по творческо писане на английски език





Кърджали, 9 февруари /Валентина Стоева, БТА/

Десетокласникът Йека Аптурахман от Кърджали успява да впечатли журито в Дванадесетото национално състезание по творческо писане на английски език и се класира на първо място във възрастовата си група със своята драматична творба на тема "He had waited 20 years to return it". Това разказа за БТА Златко Атанасов, директор на Средно училище (СУ) "Отец Паисий", в което младежът учи.

Пред БТА самият Йекта разказа, че е имал избор между три теми. В текста си помества енциклопедични познания по история. Прочел творбите на миналогодишните победители и отчитайки, че са написани повече като приказка, решава да заложи на различен жанр, както и на съдържание с житейски събития и крайни душевни състояния като смърт, кавги, страдание и мир.

"Писах за това колко добри могат да са хората, за това колко лоши могат да са, като специфично дадох примери и за двете, с 20 години разлика", посочи десетокласникът и допълни, че историята му завършва "по гръцки".

"Чак след като написах творбата се усетих, че все едно края съм го извадил директно от Антигона", обясни младежът.

Като провокиращи въображението определя тазгодишните теми на състезанието учителката по английски език на Йекта - София Калинова. Тя отбеляза, че конкурсът насърчава учениците да използват английския език по забавен начин и най-вече да мислят нестандартно, творчески, да дадат свобода на въображението си и да създадат уникални произведения. "Националните съдии бяха пренесени на слънчеви и ледени места, назад във времето или в бъдещето, към магически, но мъдри сценарии", сподели още преподавателката.

В състезанието на Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС", организирано в партньорство с Посолството на САЩ и Американския университет в България, са участвали над 3000 младежи от 138 училища. Успехът на десетокласника от СУ "Отец Паисий" не е първи. През 2019 г. той печели трето място в Национално състезание по комуникативни и речеви умения, отново на английски. Йекта е един от възпитаниците на училището, представили се достойно на регионални и национални форуми. А училището има традиция - учениците с реални резултати в подобни инициативи да бъдат помествани на страниците на училищния вестник "Паисиевци", който се издава за 24 май.

