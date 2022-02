Известен е и вторият хедлайнер на рок фестивала September Sun в Добрич 8 февруари 2022 / 10:53 Tweet

Добрич - рок фестивал - September Sun - хедлайнер



Известен е и вторият хедлайнер на рок фестивала September Sun в Добрич





Добрич, 8 февруари /Александра Антонова, БТА/

Светльо & The Legends са хедлайнери във втората вечер на рок фестивала September Sun, който ще събере любители на твърдата музика в Добрич на 2-ри и 3-ти септември, съобщи за БТА Здравко Иванов, един от организаторите.

Миналата седмица екипът зад феста оповести първия хедлайнер - софийската банда Odd Crew.

Иванов каза, че и тази година събитието ще остане вярно на традицията да събере състав, който отдавна не е свирил пред публика.

Това е траш метъл групата "Пета инвалидна бригада", която не е активна от близо 30 години, но ще излезе на сцената на September Sun по случай юбилея на един от своите членове, разкри Иванов.

Друга банда, която ще участва, е This Burning Day. Трябваше да свирят миналата година, но един от членовете се разболя от COVID-19 и не дойдоха. Поканата към тях обаче остана, допълни той.

В следващите седмици поетапно ще бъдат съобщени имената на останалите 6 групи, които ще забият в добричкия парк "Свети Георги" в края на лятото.

Тазгодишното издание на September Sun ще бъде пето поред. Досега на рок фестивала са свирили имена като Sevi, "Остава", P.I.F., Catorga, Sheky & The Band, Grimaze, "Обратен ефект" и Bloodrush.







