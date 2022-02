BOBSTH 17:46:01 07-02-2022

MM1743BO.039

Смолян - IT академия



Безплатни IT курсове стартираха в InForceIT Academy в Смолян





Смолян, 7 февруари /Христина Георгиева, БТА/

Безплатни IT курсове за начинаещи и средно напреднали се организират от InForceIT Academy в Смолян, информират от InForceIT. Академията инвестира в създаването и обучението на кадри като част от визия за разгръщане на IT сектора в Смолян и региона. Замисълът е да се основе IT общност в Смолянско, която да задържи множеството млади талантливи компютърни специалисти от Родопите, които след дипломирането си намират реализация извън региона.

В първите организирани курсове се обучават 58 курсисти, като преобладаваща част от тях са от област Смолян. В началния курс се изучават C#, HTML&CSS, въведение в програмирането, уроци по английски, обучение за изграждане на екип. На всяко следващо ниво се надграждат познанията и уменията от предишния курс, прибавяйки нови езици за програмиране, усъвършенстване на техники за уеб дизайн и др. Последното ниво е професионално, при което курсистите ще бъдат ангажирани в реални проекти. Заради противоепидемичните мерки и ограничения, курсовете се провеждат дистанционно. В присъствен формат се предвиждат обученията за работа в екип.

Идеята на InForceIT е да се развие IT общност в самия Смолян, която да привлече сериозни инвеститори. От училищата в областта ежегодно продължават в университети множество бъдещи компютърни специалисти, които не се връщат. Със стимулирането на IT бизнеса могат да се преодолеят тежките демографски проблеми в планинската област, създавайки условия за дистанционни работни места за дигитални специалисти.

Проектът на InForceIT Академията е подкрепен от Община Смолян, която е предоставила и оборудвала помещения за Споделено IT пространство, в което се провеждат курсовете.











/ММ/