BOBSTH 18:58:31 03-02-2022

RM1855BO.029

Русе - каталог - екслибрис



В Русе каталог представя екслибриси на 303 автори от цял свят





Русе, 3 февруари /Мартин Пенев, БТА/

В Русе е отпечатан луксозен двуезичен каталог, който включва екслибриси на 303 автори от цял свят. Издаден е в тираж от 250 броя, обясни за БТА директорът на Русенската библиотека Теодора Евтимова.

Малките графични отпечатъци са от седемнайсетото издание на международния конкурс за екслибрис на тема "Ex Libris - Ex Trains", организиран през миналата година от Регионалната библиотека "Любен Каравелов". Форумът се финансира от Министерството на културата и от община Русе.

В каталога са отпечатани регламентът за участие, критериите за оценяване и съставите на журито в трите категории на конкурса. В основното тяло са включени творбите на всичките 303 участници от 36 държави.

Евтимова обясни, че през тази година ще се състои осемнайсетото издание на международния конкурс за екслибрис. То е под мотото "Ex Libris - Ex Piscatibus". По думите й темата "Риби" е избрана, тъй като 2022 г. е обявена за международна година на занаятчийския риболов и аквакултури.



/РУМ/