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Водач, употребил солидно количество алкохол, е установен в разградското село Благоево

Водач, употребил солидно количество алкохол, е установен в разградското село Благоево

BOBSTH 12:29:31 30-01-2022
RM1226BO.014
Разград - шофьор - алкохол

Водач, употребил солидно количество алкохол, е установен в разградското село Благоево


Разград, 30 януари /Садет Кърова, БТА/
Водач, употребил солидно количество алкохол, е установен при полицейска проверка в разградското село Благоево, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Около 21.30 часа снощи в селото е спрян управляваният от 45-годишния мъж джип "Хонда CRV". В хода на проверката водачът е тестван с дрегер, чиято цифрова индикация е отчела 2,10 промила алкохол.
Той е задържан в Районното управление в Разград. Взета му е кръвна проба за медицинско изследване.
По случая е образувано бързо производство.

/РУМ/

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