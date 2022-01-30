BOBSTH 12:29:31 30-01-2022

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Разград - шофьор - алкохол



Водач, употребил солидно количество алкохол, е установен в разградското село Благоево





Разград, 30 януари /Садет Кърова, БТА/

Водач, употребил солидно количество алкохол, е установен при полицейска проверка в разградското село Благоево, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 21.30 часа снощи в селото е спрян управляваният от 45-годишния мъж джип "Хонда CRV". В хода на проверката водачът е тестван с дрегер, чиято цифрова индикация е отчела 2,10 промила алкохол.

Той е задържан в Районното управление в Разград. Взета му е кръвна проба за медицинско изследване.

По случая е образувано бързо производство.



/РУМ/



