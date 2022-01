BOBSTH 11:19:01 24-01-2022

MM1116BO.012

Бургас - музика - фестивал



Ямайският музикант, певец и диджей Shaggy ще участва в музикалния фестивал SPICE Music Festival 2022





Бургас, 24 януари /Галя Тенева, БТА/

Ямайският музикант, певец и диджей Shaggy ще участва в четвъртото издание на музикалния фестивал SPICE Music Festival 2022, който ще се проведе през август в района на Пристанище-Бургас.

Световноизвестният изпълнител, носител на две награди "Грами" ще се включи заедно със своята група. Шоуто му ще е 90-минутно. Това съобщиха организаторите на феста.

Shaggy не слиза от музикалната сцена от момента, в който се е качил на нея с безапелационните си хитове "Oh Carolina", "Boombastic" и "It wasn`t me".

Shaggy получава седем номинации за наградите "Грами" и се преборва за две от тях - за "Най-добър албум" през 1996 година и "Най-добър албум" през 2019 година. Издава 15 албума, от които продава над 30 милиона копия; има сертифициран диамантен албум - Hotshot (2000 г.); шестнадесет сингъла в Топ 40 - девет от които достигат до Топ 10 и четири, които се класират до номер 1.

Фестивалът в Бургас ще е на 5, 6 и 7 август. Ще участват повече от 20 световни изпълнители - сред тях Gipsy Kings, шведският изпълнител с персийски корени Arash и др. За първи път в България ще пристигнат и изпълнителите на тоталния хит на 90-те "Macarena". Освен тях, за първи път в Бургас ще пристигнат и италианската изпълнителка Gala със своята група, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X и нидерландската певица и танцьорка Loona.

Фестивалната зона ще озвучат и британската поп формация Touch&Go, немската електронна група Loft, евроденс проекта "Magic Affair", DJ SASH и испанският изпълнител Chimo Bayo.

На сцената на фестивала посетителите ще видят също KAOMA, както и Fab Morvan от Milli Vanilli, The Weather Girls, Ottawan, "D.I.S.C.O.". В програмата на SPICE Music Festival ще се включи и на един от емблематичните гласове на 90-те години - бившата вокалистка на "M People" Хедър Смол.







/ММ/