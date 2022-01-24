BOBSTH 10:52:31 24-01-2022

MM1049BO.009

Лом - улично осветление - подмяна



Ново енергоспестяващо осветление монтират в центъра на Лом





Лом, 24 януари /Цветомир Цветков, БТА/

Нови стилни енергоспестяващи LED-лампи се монтират върху стълбове от лят орнаментиран чугун по главната улица "Дунавска" в центъра на Лом, съобщи кметът Георги Гаврилов.

Освен осветителните тела се подменят стълбове, конзоли, разпределителни и електрически табла и други елементи от електрическата мрежа на уличното осветление. Стойността на проекта за основен ремонт и подмяна на уличното осветление е 87 701 лева. През пролетта обновлението ще продължи и с други улици в центъра на Лом, обяви кметът.



/ММ/



