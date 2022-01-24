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Ново енергоспестяващо осветление монтират в центъра на Лом

Ново енергоспестяващо осветление монтират в центъра на Лом

BOBSTH 10:52:31 24-01-2022
MM1049BO.009
Лом - улично осветление - подмяна

Ново енергоспестяващо осветление монтират в центъра на Лом


Лом, 24 януари /Цветомир Цветков, БТА/
Нови стилни енергоспестяващи LED-лампи се монтират върху стълбове от лят орнаментиран чугун по главната улица "Дунавска" в центъра на Лом, съобщи кметът Георги Гаврилов.
Освен осветителните тела се подменят стълбове, конзоли, разпределителни и електрически табла и други елементи от електрическата мрежа на уличното осветление. Стойността на проекта за основен ремонт и подмяна на уличното осветление е 87 701 лева. През пролетта обновлението ще продължи и с други улици в центъра на Лом, обяви кметът.

/ММ/

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