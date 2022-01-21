BOBSTH 11:23:31 21-01-2022

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Банско - хотел - увредено имущество



Гост на хотел в Банско е увредил имущество за хиляди левовe





Благоевград, 21 януари /Десислава Велкова, БТА/

Гост на хотел в Банско е увредил имущество за хиляди левове, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът е получен в районното управление в Банско около 2&30 часа. От рецепцията на туристическия обект са съобщили за 45-годишен мъж от Великобритания, гост на хотела, който е бил в неадекватно състояние и е увредил имущество в ползваната от него стая и в коридора.

Полицейски екип на Районно управление - Банско е посетил мястото и е установил, че мъжът е пострадал от порезни рани, а в хотела са унищожени огледало, нощна лампа, увредени са били и стени по коридора. Пострадалият е транспортиран до медицинско заведение, където му е оказана помощ.

От полицията посочват, че материалните щети са за около пет хиляди лева. За случая е уведомена прокуратурата в Разлог, води се и досъдебно производство.



/ЛМ/



