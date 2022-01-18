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Елхово ще отбележи 144 години от Освобождението си от османско робство

BOBSTH 16:03:01 18-01-2022
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Елхово - Освобождение

Елхово ще отбележи 144 години от Освобождението си от османско робство


Елхово, 18 януари /Мирослава Безус, БТА/
С благодарствен молебен и поднасяне на венци и цветя на 21 януари Елхово ще отбележи 144 години от Освобождението на града от османско робство. Честването на годишнината започва в 11.00 часа, съобщават от общинския пресцентър.
По традиция церемонията ще се състои пред Паметника на руските освободители, в близост до разклона за село Трънково, където през 1878 г. на тази дата са били посрещнати кавалерийските дозорни части от 23-ти Донски казашки полк, предвождани от полковник Николай Яковлевич Бакланов.

/ММ/

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