Елхово ще отбележи 144 години от Освобождението си от османско робство 18 януари 2022 / 16:01 Tweet

BOBSTH 16:03:01 18-01-2022

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Елхово - Освобождение



Елхово ще отбележи 144 години от Освобождението си от османско робство





Елхово, 18 януари /Мирослава Безус, БТА/

С благодарствен молебен и поднасяне на венци и цветя на 21 януари Елхово ще отбележи 144 години от Освобождението на града от османско робство. Честването на годишнината започва в 11.00 часа, съобщават от общинския пресцентър.

По традиция церемонията ще се състои пред Паметника на руските освободители, в близост до разклона за село Трънково, където през 1878 г. на тази дата са били посрещнати кавалерийските дозорни части от 23-ти Донски казашки полк, предвождани от полковник Николай Яковлевич Бакланов.



/ММ/



