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Откраднати са слънчогледови семена от земеделска кооперация в силистренско село

Откраднати са слънчогледови семена от земеделска кооперация в силистренско село

BOBSTH 11:12:32 17-01-2022
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Силистра - кражба на слънчоглед

Откраднати са слънчогледови семена от земеделска кооперация в силистренско село


Силистра, 17 януари /Пеню Николов, БТА/
Взломна кражба от склад на земеделска кооперация в силистренското село Ламбриново е извършена между 12 и 14 януари, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Противозаконно са отнети слънчогледови семена за посев, чието количество се уточнява. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство.

/РУМ/

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