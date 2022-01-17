BOBSTH 11:12:32 17-01-2022

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Силистра - кражба на слънчоглед



Откраднати са слънчогледови семена от земеделска кооперация в силистренско село





Силистра, 17 януари /Пеню Николов, БТА/

Взломна кражба от склад на земеделска кооперация в силистренското село Ламбриново е извършена между 12 и 14 януари, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Противозаконно са отнети слънчогледови семена за посев, чието количество се уточнява. Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство.



/РУМ/



