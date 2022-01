BOBSTH 11:57:31 14-01-2022

Пловдив - събитие - отложено



Платформата "Bulgaria wants you" отлага събитията си в Пловдив и Бургас





Пловдив, 14 януари /Таня Благова, БТА/

Платформата "Bulgaria wants you" отлага събитията си в Пловдив и Бургас. До няколко дни от платформата ще обявят нови дати за събитието през втората половина на месец март 2022, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив след уведомление от организаторите.

"Живот и кариера - защо в България?" трябваше да се състои този уикенд, но при така нарастващият брой заболели от Covid-19 в цялата страна, провеждането на подобни мащабни форуми, би било безотговорно. Като социално-отговорна платформа, "Bulgaria wants you" осъзнава опасността от провеждане на форуми в такива мащаби и не искаме да рискуваме здравето на своите гости, лектори и партньори. Благодарим на стотиците регистрирани посетители и се надяваме, да споделят нашето мнение, че безопасността на всички, трябва да бъде на първо място, коментира Андрей Арнаудов, съосновател на платформата, цитиран в съобщението. Идеята ни е хората да могат да се срещнат лице в лице с потенциални работодатели и да чуят историите на успеха на български предприемачи. С данните от последните два дни обаче ни се струва твърде рисковано това да се случи в пика на пандемията, е добавил Иван Христов, съосновател на "Bulgaria wants you".

Организаторите уточняват, че направените досега регистрации за Бургас и Пловдив, остават валидни за новите дати, които предстои да бъдат обявени.



