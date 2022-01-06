Курсантът Давид Варданян извади богоявленския кръст от река Янтра във Велико Търново
BOBSTH 15:28:31 06-01-2022
PP1525BO.022
Велико Търново - Богоявление - курсант
Курсантът Давид Варданян извади
богоявленския кръст от
река Янтра във Велико Търново
Велико Търново, 6 януари /Марина Петрова, БТА/
Курсантът Давид Варданян извади богоявленския кръст от Янтра във Велико Търново.
Под звуците на църковните камбани, над 30 души участваха в традиционния ритуал в студените води на реката под Владишкия мост в кв. "Асенов".
Най-бърз бе курсантът от Националния военен университет "Васил Левски" Давид Варданян. Той бе поздравен от Великотърновския митрополит Григорий, заместник-кмета Снежана Данева-Иванова и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.
Преди ритуала, в катедралния храм "Рождество Богородично" бе отслужен Велик водосвет, а във всички църкви в града и общината бе обновена светената вода.
Последва литийно шествие до Владишкия мост, а пред крепостта "Царевец" бе осветено бойното знаме на НВУ "Васил Левски".
Ритуали по ваденето на Христовия кръст се състояха в много населени места в общината.
/ПП/