BOBSTH 15:28:31 06-01-2022

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Велико Търново - Богоявление - курсант



Курсантът Давид Варданян извади

богоявленския кръст от

река Янтра във Велико Търново





Велико Търново, 6 януари /Марина Петрова, БТА/

Курсантът Давид Варданян извади богоявленския кръст от Янтра във Велико Търново.

Под звуците на църковните камбани, над 30 души участваха в традиционния ритуал в студените води на реката под Владишкия мост в кв. "Асенов".

Най-бърз бе курсантът от Националния военен университет "Васил Левски" Давид Варданян. Той бе поздравен от Великотърновския митрополит Григорий, заместник-кмета Снежана Данева-Иванова и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.

Преди ритуала, в катедралния храм "Рождество Богородично" бе отслужен Велик водосвет, а във всички църкви в града и общината бе обновена светената вода.

Последва литийно шествие до Владишкия мост, а пред крепостта "Царевец" бе осветено бойното знаме на НВУ "Васил Левски".

Ритуали по ваденето на Христовия кръст се състояха в много населени места в общината.





/ПП/



