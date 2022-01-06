Със Света литургия в Пловдив в катедралния храм "Успение Богородично" ще започне честването на Богоявление 6 януари 2022 / 06:09 Tweet

BOBSTH 06:10:01 06-01-2022

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Пловдив - Богоявление - водосвет



Със Света литургия в Пловдив в катедралния храм "Успение Богородично" ще започне честването на Богоявление





Пловдив, 6 януари /Таня Благова, БТА/

Със Света литургия от 9.00 часа в Пловдив, в катедралния храм "Успение Богородично", ще започне честването на Богоявление /Йордановден/. Светата литургия ще бъде отслужена от Пловдивския митрополит Николай, съобщиха от пловдивската митрополия.

В 12.00 часа пред катедралния храм владиката ще извърши освещаване на бойните знамена на военните формирования от Пловдивския гарнизон. С литийно шествие, водено от митрополит Николай, всички официални лица, граждани и военнослужещи ще отидат до бул. "Марица-Юг", където на специална сцена негово преосвещенство ще извърши Богоявленски водосвет и ще хвърли разпятието във водите на река Марица.



/РУМ/



