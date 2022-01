BOBSTH 13:28:01 05-01-2022

Столична община - електронни услуги - единен модел



Столична община преминава изцяло

към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне

на електронни административни услуги





София, 5 януари /София Господинова, БТА/

Общинската и районните администрации на Столична община преминават изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Столичната община е предоставила за интеграция всички електронни услуги, които предоставя, като поетапно добавя и нови. През 2021 г. се регистрира над 100 процента ръст на използването на електронните услуги през портала на Столична община спрямо 2020 година.

Чрез Единния модел гражданите и бизнесът имат възможност да заявяват, заплащат и получават електронни административни услуги и информация, свързана с тях, както на общинско, така и на национално ниво. Сред стратегическите цели, които се постигат с включването в портала, са предоставяне на електронни административни услуги "от начало до край"; еднократно събиране и създаване на данни /Once Only/; дигитално по подразбиране /Digital by Default/; еднократна автентикация /Single SignOn/.

Гражданите и юридическите лица могат да ползват Единния модел, както директно на сайта на Държавната агенция "Електронно управление" https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo/, така и чрез електронния портал на Столична община в секция "Услуги" https://svc.sofia.bg/, където освен електронно подаване, потребителите могат да видят описанието на всяка услуга, начините на подаване, заплащане и получаване, съобщават от общината.



