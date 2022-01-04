Задържан е 55-годишен мъж, обвинен за блудство с 9-годишно момиче в новогодишната нощ
BOBSTH 18:29:31 04-01-2022
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Смолян - блудство - обвинение
Задържан е 55-годишен мъж, обвинен за блудство с 9-годишно момиче в новогодишната нощ
Смолян, 4 януари /Христина Георгиева, БТА/
Задържан е 55-годишен мъж, обвиняем за блудство с 9-годишно момиче в новогодишната нощ в хотел в област Смолян, според информация от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. Районната прокуратура в Смолян е привлякла като обвиняем 55-годишния Б.П. С постановление на Районната прокуратура е задържан за 72 часа.
Блудството е извършено около 1:30 часа на 1 януари в хотел в село в област Смолян. За случая е подаден сигнал, след което незабавно са започнали действия по разследването, уточняват от държавното обвинение.
/ЛМ/