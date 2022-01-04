BOBSTH 10:42:31 04-01-2022

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Сливен - полиция - катастрофа



Пешеходец е загинал,

блъснат от кола,

край сливенското село Крушаре





Сливен, 4 януари /Велина Василева, БТА/

Пешеходец е загинал, блъснат от кола, край сливенското село Крушаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Инцидентът е станал на 3 януари около 21.00 часа на път II-53 в посока Ямбол - Сливен, в землището на селото. 58-годишният мъж е вървял по пътното платно, когато е бил блъснат от лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от водач на 32 години от село Глуфишево.

По случая е образувано досъдебно производство.



/РИ/



