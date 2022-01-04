Пешеходец е загинал, блъснат от кола, край сливенското село Крушаре
BOBSTH 10:42:31 04-01-2022
RI1036BO.006
Сливен - полиция - катастрофа
Пешеходец е загинал,
блъснат от кола,
край сливенското село Крушаре
Сливен, 4 януари /Велина Василева, БТА/
Пешеходец е загинал, блъснат от кола, край сливенското село Крушаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.
Инцидентът е станал на 3 януари около 21.00 часа на път II-53 в посока Ямбол - Сливен, в землището на селото. 58-годишният мъж е вървял по пътното платно, когато е бил блъснат от лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от водач на 32 години от село Глуфишево.
По случая е образувано досъдебно производство.
/РИ/