Дамският хор "Проф. Георги Димитров" изнесе в Ямбол традиционния си коледен концерт
BOBSTH 20:14:01 18-12-2021
PP2011BO.005
Ямбол - дамски хор - коледен концерт
Дамският хор "Проф. Георги Димитров"
изнесе в Ямбол традиционния
си коледен концерт
Ямбол, 18 декември /Владимир Шишков, БТА/
В зала "Съвременност" на културно-информационния център "Безистена" в Ямбол се състоя традиционният коледен концерт на дамския хор "Проф. Георги Димитров" с диригент Весела Пастърмаджиева.
Музикалният съпровод на концерта бе на квартет "Дианополис"; солист на хора - Теодора Лавдинова-Димова, орган и пиано - Радосвета Хъркова.
В програмата бяха включени изпълнения на коледни песни от Европа, Missa Brevis от Лео Делиб за женски хор, струнен квартет и орган.
/ПП/
PP2011BO.005
Ямбол - дамски хор - коледен концерт
Дамският хор "Проф. Георги Димитров"
изнесе в Ямбол традиционния
си коледен концерт
Ямбол, 18 декември /Владимир Шишков, БТА/
В зала "Съвременност" на културно-информационния център "Безистена" в Ямбол се състоя традиционният коледен концерт на дамския хор "Проф. Георги Димитров" с диригент Весела Пастърмаджиева.
Музикалният съпровод на концерта бе на квартет "Дианополис"; солист на хора - Теодора Лавдинова-Димова, орган и пиано - Радосвета Хъркова.
В програмата бяха включени изпълнения на коледни песни от Европа, Missa Brevis от Лео Делиб за женски хор, струнен квартет и орган.
/ПП/