Дамският хор "Проф. Георги Димитров" изнесе в Ямбол традиционния си коледен концерт 18 декември 2021 / 20:13 Tweet

BOBSTH 20:14:01 18-12-2021

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Ямбол - дамски хор - коледен концерт



Дамският хор "Проф. Георги Димитров"

изнесе в Ямбол традиционния

си коледен концерт





Ямбол, 18 декември /Владимир Шишков, БТА/

В зала "Съвременност" на културно-информационния център "Безистена" в Ямбол се състоя традиционният коледен концерт на дамския хор "Проф. Георги Димитров" с диригент Весела Пастърмаджиева.

Музикалният съпровод на концерта бе на квартет "Дианополис"; солист на хора - Теодора Лавдинова-Димова, орган и пиано - Радосвета Хъркова.

В програмата бяха включени изпълнения на коледни песни от Европа, Missa Brevis от Лео Делиб за женски хор, струнен квартет и орган.









/ПП/



