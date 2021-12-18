Начало / Българска община

Дамският хор "Проф. Георги Димитров" изнесе в Ямбол традиционния си коледен концерт

BOBSTH 20:14:01 18-12-2021
PP2011BO.005
Ямбол - дамски хор - коледен концерт

Дамският хор "Проф. Георги Димитров"
изнесе в Ямбол традиционния
си коледен концерт


Ямбол, 18 декември /Владимир Шишков, БТА/
В зала "Съвременност" на културно-информационния център "Безистена" в Ямбол се състоя традиционният коледен концерт на дамския хор "Проф. Георги Димитров" с диригент Весела Пастърмаджиева.
Музикалният съпровод на концерта бе на квартет "Дианополис"; солист на хора - Теодора Лавдинова-Димова, орган и пиано - Радосвета Хъркова.
В програмата бяха включени изпълнения на коледни песни от Европа, Missa Brevis от Лео Делиб за женски хор, струнен квартет и орган.




/ПП/

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7262
CHF CHF 1.879

Времето за  18 декември 2021

Варна

/ C
неделя -1° / C
понеделник / C

Пловдив

/ C
неделя -2° / C
понеделник / C

София

-2° / C
неделя -5° / -1° C
понеделник -1° / C