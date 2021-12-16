BOBSTH 12:09:01 16-12-2021

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Русе - хор - концерт



Хор "Дунавски вълни" изнася коледен концерт в Русе





Русе, 16 декември /Мартин Пенев, БТА/

Коледен концерт ще изнесат тази вечер в Доходното здание в Русе детският хор "Дунавски вълни" към Общинския детски център за култура и изкуство и едноименния дамски хор при читалище "Ангел Кънчев". Това съобщиха от общинската управа в крайдунавския град.

Ще бъдат изпълнени коледни песни от български и чужди автори. Ще прозвучат произведения на Петко Стайнов, Александър Райчев, Милко Коларов, Петър Льондев, Михаил Леонтович, Габриел Форе, Георг Фридрих Хендел.

Публиката ще чуе и обработки на традиционни коледни песни.

/МХ/



