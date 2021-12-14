BOBSTH 17:44:31 14-12-2021

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Земен - частично бедствено положение



Частично бедствено положение е обявено в две земенски села





Земен, 14 декември /Елка Робева, БТА/

Частично бедствено положение е обявено в земеските села Блатешница и Враня стена, съобщиха от общинския кризисен щаб. Високите води на местната Блатешничка река са отнесли три пешеходни мостчета и достъпът до махалите Власинска и Петревска е блокиран. Поражения има и по водопровода, захранващ махала Таирска.

В село Враня стена е отнесен мостът на Треклянска река към махала Дерлибанска.

На бедстващите хора са доставени продукти от първа необходимост. Някои са били свалени с високопроходима техника в Земен, за да си напазаруват.



/ММ/



